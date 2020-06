Want in een stad van iedereen hoort een urinoir van iedereen. Het kostte ons een wandeling naar de appie en terug om te begrijpen waar we nu eigenlijk naar kijken, maar eigenlijk is het dus heel simpel. Iedereen die zich geroepen voelt staand te plassen is welkom. Transseksuele Male-to-Females (MTF's) in elke eventuele transitiefase én biologische vrouwen aka "people who menstruate" met een tuitje of lak aan wat anderen van haar denken omdat ze zo onafhankelijk zijn. Of post-transitie MTF's met een tuitje natuurlijk.

Maar, zoals we uit de onderstaande foto leren, alleen het mannentoilet is genderneutraal. En dat is bepaald problematisch. Het suggereert immers dat transseksuele vrouwen:



1) nog altijd niet als echte vrouwen gezien worden, aangezien dit beleid hen dwingt een urinoir op het mannentoilet te gebruiken, hetgeen hun vrouw-zijn en genderbeleving ondermijnt.

2) nog altijd niet als echte vrouwen gezien worden omdat ze hun vrouwenlul niet op het vrouwentoilet in een urinoir mogen hangen, wat dus het beeld versterkt dat er een wezenlijk verschil zou zijn tussen transseksuele vrouwen en biologische vrouwen.

Het beleid van Gemeente Amsterdam is transfobie in zijn meest abjecte vorm. We moedigen dan ook iedereen met een Hart aan hier melding van te maken op Meldpunt Discrimnatie Regio Amsterdam.