Open brief aan Pieter Coppens en Johan Roeland

Graag wil ik langs deze weg reageren op uw ingezonden stuk in De Volkskrant van 10 november 2020. Ik doe dit onder een alias, omdat dat, om moverende redenen, de gewoonte is op dit blog.

De gedeeltes tussen aanhalingstekens zijn citaten uit uw betoog, steeds gevolgd door mijn reactie daarop.

Waarschuwing vooraf aan de mede-reaguurders:

Deze tegel is “lekker kort ook“

“….wat voor de een incasseren is, kan door de ander heel anders ervaren worden. Dat verschil heeft niet zozeer te maken met het persoonlijke incasseringsvermogen, maar met het feit dat je soms zo veel te incasseren hebt gehad, dat je beurs geslagen bent.”

Ik heb nog nooit gehoord of gelezen dat in dit land een moslim figuurlijk of letterlijk “beurs is geslagen” door moslim-haters. Wél lees ik bijna wekelijks in de media dat argeloze burgers in de openbare ruimte – létterlijk door veelal jonge moslims beurs worden geslagen om wie of wát ze zijn: homo, politie-agent, verkeers-regelaar, ambulance-broeder of gewoon vrouw. Nog nooit heb ik iets gelezen of gehoord over moslims die door niet-moslims worden gemolesteerd omdat ze moslim zijn.

“Waar in de oproep tot incasseren gemakkelijk aan voorbij wordt gegaan, is dat moslims in de Nederlandse setting, sinds Bolkestein begin jaren ’90 het ‘islamdebat’ in de Nederlandse politiek introduceerde, werkelijk dagelijks onderwerp van gesprek zijn, elke dag de meest kwetsende dingen over zichzelf moeten horen in media en politiek, en ook in hun dagelijks leven op allerlei manieren met micro-agressie en racisme worden geconfronteerd."

Het feit dat moslims “werkelijk dagelijks onderwerp van gesprek zijn” is niet meer dan logisch; moslims doen namelijk vrijwel dagelijks – wereldwijd overigens – van zich spreken. Als het al niet is vanwege aanslagen of dreiging daarmee, is het wel als gevolg van volstrekt onredelijke eisen-stellerij op hoge toon, gewelds- en intimidatie-incidenten tegen homo’s en tegen vrouwen, agressief en crimineel gedrag van met name islamitische jongeren, provocerend en asociaal gedrag van Turkse bruiloftsvierders, gedram over hoofddoeken, gebedsruimtes op scholen, universiteiten en bedrijven, of er is weer een imam die in een youtube-video oproept tot geweld tegen een islam-criticus.

“Er is wellicht geen andere groep in Nederland die al jarenlang zo veel moet incasseren en dat met zo veel geduld en zelfbeheersing draagt.”

Als ik dit lees, breekt echt mijn klomp: Ik denk nu aan al die mensen die de meest gore, barbaarse gruwelijkheden hebben moeten incasseren in naam van Allah en/of zijn profeet, en het enorme leed dat ze vele jaren daarna nog moeten ondergaan, en dat bij elke nieuwe islamitische aanslag weer bij hen en hun nabestaanden opvlamt: de duizenden onschuldige slachtoffers van 9/11, de vele honderden onschuldige slachtoffers van islamitische bom-aanslagen en andere bloedbaden in Londen, Parijs, Toulouse, Brussel, Madrid, Nice, Keulen, Berlijn, Düsseldorf, Straatsburg, Manchester, Barcelona, en op talloze andere plaatsen in de wereld. Om met uw woorden te spreken:

“Er is wellicht geen andere groep dan niet-islamitische westerlingen die al jarenlang zo veel moet incasseren en dat met zo veel geduld en zelfbeheersing draagt.”

“Het opzettelijk beledigen van de religieuze gevoelens van een in veel opzichten gemarginaliseerde minderheid van kleur die geen noemenswaardige politieke of institutionele representatie kent, is wezenlijk anders dan wanneer dat gebeurt in een setting waar die religieuze groep de politieke macht heeft en religie zelf als instrument van onderdrukking gebruikt.”

De stelling dat moslims “geen noemenswaardige politieke of institutionele representatie kennen” snijdt geen hout. Wat representatie betreft, hebben moslims in met name de grote steden, waar de meesten van hen wonen, niet te klagen: het barst er van de moskeeën, in Amsterdam-West staat één van de mooiste in Europa, en in Rotterdam staat zelfs de grootste moskee van Europa. Die moskeeën domineren ook nog eens de wijde omgeving.

Verder heeft de islam in Nederland als enige religie een officieel overlegorgaan met de regering: het ‘Overlegorgaan Moslims en Overheid’. Niet één andere religieuze groepering kan over zo'n orgaan beschikken.

Overigens zou je de dagelijkse hoofddoeken-parade in de Nederlandse straten, op scholen, universiteiten, bedrijven en instituten, alsmede achter de kassa’s van vrijwel alle supermarkten, ook nog kunnen rekenen tot ‘institutionele representatie’.

Elke burger in Nederland die zijn ogen niet gesloten houdt, ervaart de dominante aanwezigheid van de islam in de openbare ruimte, véél meer nog dan de aanwezigheid van welke andere religie dan ook.

Tenslotte zien we zowel op landelijk als lokaal niveau de snel groeiende opkomst van islamitische politieke partijen in Nederland, zoals ‘Denk’ en ‘Nida’. Nog afgezien van het feit dat de belangrijkste stad in Nederland – Rotterdam – al jaren een islamitische burgemeester heeft.

Ergo: de islam omschrijven als de weerloze Calimero in Nederland, is niets minder dan het bevestigen van het stuitende en onterechte slachtofferisme dat de islam zo eigen is.

“Dat het opstellen van een petitie bij uitstek een teken is van burgerschap en rechtsstatelijkheid, van meegaan in hoe ‘wij’ het hier al eeuwenlang schijnen te doen, daar werd volstrekt aan voorbijgegaan.”

Waar nog meer aan is voorbijgegaan, is het schandelijke feit dat de aanhang van de islam, daags na en als gevolg van liefst drie achtereenvolgende barbaarse aanslagen in naam van die religie, middels een petitie meent respect te moeten opeisen. Dat heeft niets met 'burgerschap' te maken, maar alles met onbeschoftheid, arrogantie en een totale afwezigheid van introspectie en empathie. Het is niet minder dan een gotspe.