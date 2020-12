Kauthar is niet één casus, het is een patroon van omgekeerde progressie

Dat Kauthar Bouchallikht maatschappelijk betrokken is bij klimaat, identiteit en wereldpolitiek, dat is wel duidelijk. Los van wat je van haar opvattingen vindt: haar bevlogenheid is evident. Een paar jaar terug hadden ze bij GroenLinks ook zo'n bevlogen 'buitenlander': Zihni Özdil. Links op het marxistische af, maar ook progressief ten aanzien van vrijheid van meningsuiting, onderwijs en burgerrechten. Uitstekende kandidaat voor een werkelijk progressief GroenLinks. Maar ja, hij kreeg praatjes hè.

Begin 2018 al, net een jaar Kamerlid, weigerde Zihni om achterin de bus zaal te gaan zitten omdat er een donkergetinte negroïde negerneger op zijn plek op de eerste rij moest zitten bij een debat, omdat Klaver die nodig had om een politiek frame tegen Baudet op te zetten. Zihni weigerde. Hoe durft ie!

Een jaar later ging hij na een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar hij in debat de vloer aanveegde met zolderkamerspengler Sip Lukkassen, vrolijk met de rechtsrevolutionaire LARP'er op de gevoelige plaat. En DAT had hij niet moeten doen. Onder deze luchtige foto's stroomden de (groenlinkse) haatreacties binnen:

Dit is waar we de brug slaan over de Khyber naar Kauthar, want één casus is geen casus, het gaat om het totaalbeeld van het partijbeleid (cc @D66): Kauthar komt al wekenlang moeiteloos weg met haar banden met de Moslimbroederschap, foto's waar ze onder "antizionistische" hakenkruizen staat die gedragen werden bij demo's waar de complotten over joden uit de speakers kraakten, en vanmorgen zagen we dat ze in de periode rond Zihni's weigering om achterin de zaal te gaan zitten, zelf NIDA een betere rang gaf dan het GroenLinks waar ze nu op lijst staat. (De slotzin over 'beste bedoelingen' uit dit topic willen we derhalve bij dezen alsnog rectificeren.)

"Dit gaat echt niet goed"

Over Zihni's vrijzinnige knuffel met een ideologische opponent in het huis van onze democratie regende het klachten van bekrompen links. Zo veel, dat vice-fractievoorzitter Kathalijne Buitenweg hem sms'te met de opdracht om niet meer te twitteren. Het ging niet alleen om klagende leden, ze werd gebeld door lokale fractievoorzitters. "Dit gaat echt niet goed", stuurde ze hem. Zihni is flabbergasted maar onvermurwbaar: "Laten we voor jouw bestwil en voor de geloofwaardigheid van GroenLinks als vrijzinnige partij, doen alsof je dit bericht, waarin je een Kamerlid het zwijgen probeert op te leggen, niet hebt verstuurd”, stuurt hij terug.

Een maand later, in mei 2019, wordt hij uit de partij getrapt na (principiële en gefundeerde) kritiek op het studieleenstelsel, die door de Jessias (te) persoonlijk wordt opgevat. Zihni wordt als een soort halve handtastelijke alcoholist geframed en daarna bij het oud vuil gezet. Lelijke politiek, bekent Klaver later in twee infaam & fameus geworden woorden.

Dus een eigengereide maar oprecht progressieve historicus past niet bij de onderdanige anatolie anatomie van GroenLinks, wordt met een burnout en een halve identiteitscrisis gedumpt (lekker sociaal!) en vraagt zich tot de dag van vandaag af: waar is "progressief links" mee bezig (zie hier, hier, hier, hier en ook zeker ff daar). Ondertussen blijft de partij van Klaver wel achter een dame staan die nog geen oprecht antwoord gegeven heeft over haar overtuigingen in het heden en verleden terwijl de groenlinkse boosmensen over elkaar heen tuimelen om Kauthar Carel Brendel & GeenStijl de schuld te geven.

Ondertussen bereiken ons van links en rechts nog linkser geluiden van gemor dat het intern steeds onrustiger wordt over Klavers keuze voor Kauthar op nummer 9. Zouden ze nog een soort Zihni achter de hand hebben om haar te vervangen, of is die deur definitief dicht gegooid door de drang naar """diversiteit""", die GroenLinks op het duistere pad naar de Moslimbroeders heeft gezet?

Onderstaand trouwens nog een bonuskwoot uit een interview dat Kauthar Plaatsdelikth maakte met "feministische moslima's". Tot de volgende keer maar weer!

