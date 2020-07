Het COA heeft kennelijk een 'leveringsovereenkomst' met de politie, en nu blijkt dat al sinds 2013 zaken als nationaliteit, ras of etniciteit, godsdienst, geslacht, leeftijd en land met de politie worden gedeeld. Dat stond maandag al in de/het nrc en nu gewoon opnieuw maar dan met de toevoeging dat het al een tijdje gaande is. Als asielzoekers in Nederland komen wonen zal de politie die gegevens vast ook wel een keer kunnen zien in een systeempje hier of daar, maar hey, privacy enzo en belangrijk natuurlijk. Wat dan wel weer maf is: de gegevens die het COA met de politie deelt zijn vrij waardeloos. Want blijkt er een keer een asielzoeker knetterwappie in zijn bovenkamer, zoals Abdallah A. die in het azc in Heesch zat, dan wordt díe info NIET gedeeld. Vanwege de privacy: "De gemeente krijgt vanwege privacyregels geen inzicht in het medische dossier en kreeg bij de toewijzing beperkte informatie van het COA en het azc." En dus werd Rik van de Rakt doodgestoken omdat het COA niet wilde verklappen dat Abdallah niet spoort - soms is de privacy van een asielzoeker wél belangrijk genoeg om de Nederlandse samenleving in gevaar te brengen. Gaat weer lekker daar.