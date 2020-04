Een tijdje geleden in VK:

"Deze burgerwacht van wandelende moslima's houdt Zweedse jeugdcriminelen in toom.

Moslimmannen kun je een grote mond geven, maar moslimvrouwen toon je respect. Het is de verklaring waarom moslimmoeders succesvol zijn in de strijd tegen de criminele jeugd in Zweden."

Leuk artikel. De foto's zijn helaas niet meer te zien, pagina opgeheven.

Allemaal leuk en aardig.

Maar waarom is dit uberhaubt nodig. Hoe kan dit zo gekomen zijn.

En daar zou je van GL ook wel eens een antwoord op willen horen.

"'Ze wilden de politie aanvallen.' Fatma Ipek (63) oogt meteen weer alert als ze vertelt wat ze even geleden hier in Fittja, een buitenwijk van Stockholm, meemaakte. De politie wilde een Pakistaanse jongen arresteren die drugs bij zich had. Hij verzette zich, en andere jongens renden erop af, vertelt ze. Opeens stonden daar vijftig schreeuwende tieners tegenover vier agenten. Ze hadden messen bij zich.

Fittja is berucht in Zweden om zijn probleemjongeren, maar de Turks-Zweedse Ipek bedacht zich geen moment en ging tussen de jongens en de agenten in staan. De tieners hadden dit niet verwacht, zegt ze. 'Ik vroeg ze: waarom doen jullie dit? Luister nou. Ga gewoon naar huis.' De jongens dropen af, waarna de Pakistaan met de agenten meeliep naar de politieauto.

Klaarblijkelijk kan het zo simpel zijn om een rel in de kiem te smoren. Ipek heeft daar wel een verklaring voor. 'Voor de politie zijn ze niet bang. Voor ons hebben ze respect. Zodra ze ons zien, schamen ze zich namelijk voor hun gedrag.'"