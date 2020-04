Toen er nog geen corona was, in 2019, maakte Nederland zich druk om heel andere dingen. Snorfiets naar de rijbaan, jattende asielzoekers. Gewoon, vrolijke berichten. Voor de liefhebbers van berichtjes over asielzoekers hebben we een soort van goed nieuws: "Nederland werd afgelopen jaar geconfronteerd met een forse toename van asielcriminaliteit. Dat blijkt uit een nog geheim rapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarvan een concept in handen is van De Telegraaf." Een toename van 27 procent, voornamelijk winkeldiefstallen, vraag maar eens aan de middenstand in Ter Apel hoe hinderlijk dat is, maar ook poging tot moord en verkrachting. Of zoals Mark Harbers zou zeggen: 'Potjandorie dat zijn wel een boel overige delicten!' Nu komen we nog even niet te weten wat er allemaal valt onder het kopje 'overige delicten', want het Gabberhouse-ministerie wil pas in mei reageren, als het rapport naar de kamer gaat.

Het rapport ligt toch al op straat de Basisweg en dus weten we alvast dat het gaat om de usual suspects. "Van alle geregistreerde verdachten komt het overgrote gedeelte uit veilige landen, zoals Algerije en Marokko." Fijn zeg, dat we eindelijk kunnen bevestigen dat we géén Marokkanenprobleem hebben in dit land. We hebben een Algerijnen- & Marokkanenprobleem! En een oplossing, die krijgen we de komende jaren uiteraard niet. COA geeft asielcrimineliërs een gruwelijke alsook huiveringwekkende straf in de vorm van een FOEI-gesprek & een weekje geen zakgeld, in het televisieprogramma Bureau Burgwallen zagen we al dat de (welwillende) politie compleet machteloos staat, er worden bokkensprongen gemaakt met 'ketenmariniers' en de staatsie is Ankie Broekers-Knol en dat arme omaatje kan er he-le-maal niks van.

Wat krijgen we nou - de PvdA gaat hardballen