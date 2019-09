Het is al enige tijd hommeles in en om het azc van Harderwijk alwaar een groep onbeschofte criminele veiligelandiërs alles en iedereen z'n oude omaatje besteelt: aan politie & wetgeving hebben ze een broertje dood want wie maakt ze wat. "Ze stelen alles wat los en vast zit en trekken zich nergens iets van aan", klinkt het. Ze hebben schijt aan het land waar ze zich bevinden, schijt aan de ondernemers in de buurt, schijt aan de autochtone bevolking, schijt aan de wet, schijt aan de regels, schijt aan iedereen. En toch wringt men zich in allerlei onmogelijke bochten om het probleem aan te pakken. Nu weer stuurt de staatssecretaris een 'ketenmarinier' naar Harderwijk. Hij kondigt 'strenge maatregelen en harde afspraken' aan. Even opsommen hoor. Ketenmariniers. Strenge maatregelen. Harde afspraken. Verbindende schakels. Samenwerkingen. Camera's. Gebiedsverboden. Bewaringen. Interventies. Top-X aanpakken. Maar jommes. Deze lui maken géén kans op een verblijfsvergunning. Het zijn criminele recidivisten. Ze komen uit een veilig land.

Het. Land. Uit. &. Doei.