Asielzoekers slopen zijn (mooie) stadje en daar heeft die Van Schaik helemaal geen zin in. "Sinds de opvangcapaciteit van het centrum met 800 plaatsen in het najaar van 2018 volledig wordt benut ‘constateren wij dat er meer en meer alleengaande jonge mannen uit veilige landen zijn ingestroomd en op het azc verblijven’, aldus Van Schaik." (...) "Jonge mannen die zich onaantastbaar wanen en voor wie de beschermings-asielaanvraag in heel veel gevallen niet aan de orde is." He maar wie denkt die burgemeester eigenlijk wel niet wie hij is, is hij soms zo iemand die dingen durft te BENOEMEN? Iemand die zomaar staat voor zijn inwoners en de gemeenschap probeert te beschermen tegen tuig? Speelt hij voor rechtertje ofzo? Of is hij soms een nazi, een fascist of een andersoortige Hitleriaan met zijn extreemrechtse racistische opmerkingen waarmee hij alle asielzoekers over een kam scheert? Die Van Schaik, die is zeker een blanke man met een witte privilege-joker? Weet hij soms niet dat die mensen uit Noord-Afrika het heel zwaar hebben? En alsof autochtone inwoners van Harderwijk zich nooit schuldig maken aan winkelcriminaliteit, overlast, autokraken, inbraken en luitjes neersteken? Weet die burgemeester soms niet dat het slechts een klein groepje is, een paar jochies die het verpesten voor de rest? Sjonge jonge jonge we moeten in dit land ook altijd vechten tegen de vooroordelen van nare enge witte mannen met een grote bek.