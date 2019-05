“Van meet af aan was mijn doel om volledige openheid te geven over de gegevens rond alle openbare orde incidenten met asielzoekers. Dat is noodzakelijk want alleen door dat inzicht te bieden kan er draagvlak blijven voor de opvang van vluchtelingen. Hier is het fout gegaan. Door de wijze van rapporteren in top tien vorm, zijn juist de ernstigste incidenten onderbelicht gebleven.”

De woorden van Mark Harbers, en ik geloof hem wel. Waar ik alleen bezwaar tegen heb, is het schermen met het zg "draagvlak". Ik vind dat daar eindelijk eens een gedegen onderzoek naar gedaan moet worden door een onafhankelijke instantie.

Want ik heb de indruk dat er van een "draagvlak" zo goed als niets over is onder de Nederlandse bevolking. Op een handjevol GL en PvdA stemmers na - nou vooruit, en CU stemmers - is iedereen "fed up to the back teeth" met de voortdurende instroom van klaplopers die hier niets te zoeken hebben, bakken vol aan gemeenschapsgeld kosten, en in hun eigen land niet hoeven te vrezen voor hun leven vanwege persoonlijke vervolging door hun overheid. De overgrote meerderheid wil dat "de nul in zicht komt" wat betreft de immigratie, en dat lieden die hier niet mogen zijn - illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers - nu eindelijk eens voortvarend worden uitgezet.