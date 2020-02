The United Municipalities of Holland (UMH).

In het jaar 1806 schafte Napoleon de molendwang af in de zuidelijke Nederlanden en installeert zijn broer als Koning van Holland. Lodewijk zal op instigatie van zijn broer enkele centralisaties doorvoeren. Zo wordt Rijkswaterstaat opgericht, worden de Nederlanden voor het eerst uniform en uiterst nauwkeurig gekarteerd en wordt de basisstructuur van het huidige staatsbestuur gevormd. Het feitelijke centrum ligt evenwel in Parijs, echter na het Verdrag van Wenen krijgt Nederland haar bestuurszetel in het Haagsche. De hofstad vormt de centrale spil in grote waterbouwkundige werken en borduurt voort op Napoleons adagium van orde, gezag en directioneel centralisme. De landschappelijke elementen (zoals spoorbanen, kanalen en Rijkswegen) uit de jaren '70, 80 en 90 van de negentiende eeuw zijn nog steeds in gebruik en zullen de komende honderden jaren nog volop gebruikt en gerenoveerd worden. Bewonder ze maar, want kanalen in bijvoorbeeld Limburg zijn gegraven door onder andere lieden in Groningen. Over Nationaal, centralistische ambities gesproken.

Zo'n kleine eeuw na de industriële revolutie besloten een stel koekwauzen in West-Europa om als reactie op de saaie wederopbouw na de oorlog, om ook maar alleen van de liefde te gaan leven. Best wel aantrekkelijk, echter het bleek de opmaat naar de 'moet-kunnen-samenleving', een liberaal allegaartje van allerlei sociaal-maatschappelijke experimenten. Een splinter van die groepering zou ergens halverwege de jaren '90 van de 20ste eeuw het eerste Paarse Kabinet oprichten en zijn ziel verpanden aan een stel kooplui die alle behoeften van de maatschappij zouden gaan vermarkten. Marktwerking in de maatschappij dus, op alle niveaus. Moet kunnen, want het scheelt heel wat centjes als je de zorg, Nuts-instellingen, gemeenten, provincies en waterschappen niet meer op krediet bij het Rijk haar behoeften laat declareren. Het Rijk hoeft daarmee haar lagere overheden dan ook niet meer te vertrouwen, en de stinkende strontburger al helemaal niet meer. Lagere overheden mogen nu de kudtburger afserveren.

En daarmee krijg je ineens héééééél veel apenrotjes in Nederland, want in de jaren '10 van de 21ste eeuw werd een grote golf van decentralisaties doorgevoerd, met name op het gebied van ruimtelijk beleid en zorg. Voortaan leveren provincies zogenaamde 'Ruimtelijke Structuurvisies' die voor gemeenten een kader mogen gaan bieden voor het definitieve beleid. Gemeenten mogen hun hele grondgebied nagenoeg zo'n beetje zelf vorm gaan geven, met de regels die de provincie daarvoor stelt.

We zijn daarmee eindelijk weer terug bij de situatie van vlak voor de inval van de Napoleontische troepen, toen we nog gewoon stadhouders hadden. En geen rioleringen.