Nederland is niet vol Nederland is druk.

Ja, dat krijg je natuurlijk als de instroom van 41 van vorige week ongeveer 800 bedroeg. En dat week na week. En gelukkig maar, want vergrijzing en wie betaalt anders onze pensioenen hè! Maar tot die tijd moeten ze natuurlijk wel érgens leren vloggen, feesten en procederen, en dat begint wat krap te worden. "Ingewijden zeggen dat het COA op zoek is naar duizenden nieuwe bedden. Zelf wil het COA geen aantal noemen. (...) Gemeenten die eerder al een centrum hadden, krijgen het verzoek de gesloten centra weer te openen. En waar azc's binnenkort volgens afspraak sluiten, wordt gevraagd de contracten te verlengen. Maar lang niet alle gemeenten werken van harte mee. Dat is vooral vanwege de overlast die bij verschillende centra wordt ervaren door overlastgevende en criminele vreemdelingen die geen kans maken op een asielvergunning, omdat ze uit een veilig land komen." Ach, het voordeel is natuurlijk wel dat WE gewoon als een normaal land mogen bouwen als het om asielzoekerscentra gaat, want dan gelden verlammende stikstofregels natuurlijk ineens niet meer.