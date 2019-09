Heel Bouwend Nederland ligt plat. Geen woning meer te krijgen voor starters. Geen woning meer te vinden voor doorstromers. Wachtlijsten van hier tot Tokyo. Bouwvakkers zitten uit hun neus te eten. Investeerders brengen hun geld maar naar het buitenland. Want de beestjes in Natura2000 gebieden moeten hoesten van een beetje stikstof. Klimaat gered, economie naar de klote. Behalve dan in Gilze Rijen. Daar kan gewoon gebouwd worden. Klussie van 40.000.000 (veertig miljoen - red) euro, dus geen klein bier. Want het magische woord is ASIELZOEKERSCENTRUM. Goedemorgen Nederland. Prettige dag verder.