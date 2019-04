En als ""ze""dan naar buiten mogen, dartelen in de weiden rondom Hoogeveen, gaat de "asielmarinier" dan ook mee?

En is het er "maar" eentje? Of krijgt elke aso-azc'ert er 1 op 1 aangewezen?

Wantwegens werkgelegenheid, je weet tog.



Waar zijn "we" mee bezig joh. Of beter: waar zijn "ze" mee bezig, daar in Den Haag tussen de Hagenoten. Want ik doe hier toch echt niet aan mee, deze doorgeslagen totale gekte.

Naja, je ziet, het wij-zij denken was nog nooit zo groot, maar dat komt niet door mij.

Met je asielmarinier.

.

Spanje rolt ongaangepast naffertuigh ook de grens over.

Braafste fuqking jongetje van de klas. Hoef je niet trots op te zijn.

Integendeel. Ik schaam me kapot als ik met weldenkende buitenlanders over "onze" gang van zaken op dit onderwerp.

Die kijken me dan altijd eerst meewarig aan, dan beginnen ze van de zenuwen een beetje te lachen, ik lach dan altijd voor de goede sier maar mee, net zolang tot ik zachtjes begin te huilen.

En dan "weer" die meewarige Zuid-Koreaanse of Amerikaanse blik of elk willekeurig ander normaal-land-nationaliteit die je dan toegeworpen krijgt.

Zo pijnlijk, elke keer weer. Pijn, een haast fysieke pijn als ik erover praat.

Den Haag, wat DOE JE?

AUW! 11.57 dus de 5 zit...*KLOK!*