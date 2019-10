Gemeente Amsterdam trekt 540.000 euro uit voor het "in kaart brengen van het juridische perspectief" van 150 illegalen, waarvan de rechter al heeft bepaald dat ze terug moeten. Volgens ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is het geld "bedoeld om mogelijk een tweede asielprocedure te starten". Volgens de officiële begroting valt deze subversie simpelweg onder de "juridische begeleiding" waar de subsidie hen nu eenmaal recht op geeft. Daarnaast is er ook 328.000 euro geraamd voor "diverse activiteiten", en dan weet je het wel natuurlijk. "Deze activiteiten bestaan onder andere uit een cursus ondernemerschap, bouwen aan de toekomst en vloggen. Ook kunnen de illegalen kosteloos de Nederlandse taal leren. Bij een andere organisatie worden bovendien feestjes en culturele avonden (met Arabische dichtkunst, een Iraanse verhalenavond en een eat-to-meetavond over Eritrea) georganiseerd."

Het zal menigeen verbazen maar A. Nanninga denkt er het hare van. "Subsidies voor illegalen zijn op zichzelf al van de ratten besnuffeld. En subsidies om het asielbeleid te ondermijnen al helemaal. Als er al subsidies zijn, dan moeten die rijksbeleid ondersteunen en niet gericht zijn op illegalen hier houden door eindeloos doorprocederen omdat GroenLinks dat wil. Cursussen vloggen, hou toch op en besteed dat geld aan bijvoorbeeld het bestrijden van het lerarentekort of iets anders waar de Amsterdammers iets aan hebben, in plaats van illegale vreemdelingen."





De woordvoerder van GroenLinks-wethouder Groot Wassink zegt dat de Raad der Hoeders de subsidieregeling allang heeft toegekend, want dingen gaan nu eenmaal zoals ze gaan. "Deze subsidieregeling heeft als doel te werken aan duurzaam perspectief voor de 24-uursopvang voor de ongedocumenteerden. Deze regeling bestaat uit zeven onderdelen, bijvoorbeeld juridische begeleiding, activiteiten en woonbegeleiding waar door externe partijen invulling aan wordt gegeven. Daar krijgen zij subsidie voor. Het totaalbedrag is 8 miljoen euro, waarvan nu 5,3 miljoen is verleend."