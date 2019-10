De asielinstroom van week 41 bedroeg ongeveer 800. Dat meldt de Rijksoverheid op de website waar wekelijks de cijfers voor de asielinstroom naar Nederland worden bekendgemaakt. 800 is een evenaring van het asielinstroomrecords van 16 september jongstleden en 1 juli jongstleden toen er ook al 800 asielzoekers Nederland instroomden, per week. Doorgaans stromen wekelijks 500-600 asielzoekers Nederland in. Het is vooralsnog onbekend waardoor afgelopen week wederom zoveel (800) asielzoekers Nederland instroomden. (Nu ja, de grenzen staan wagenwijd open). Wel gek dat er nooit een week is dat er maar 300 of 200 asielzoekers instromen, of 100, of 0. De asielinstroom bedraagt wekelijks altijd 400 of meer. Alsof er een soort van groter plan achter zit. Ter vergelijk: het dorp Castenray (plaatsengids) in de provincie Limburg heeft ook 800 inwoners. Je zou kunnen zeggen dat er wekelijks een compleet dorp Nederland asielinstroomt. Wat doen al die mensen hier? Zoveel dorpen hebben we niet eens, en straks hebben we ook geen boeren meer om al die mensen eten te geven.

