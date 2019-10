We moeten toegeven: dit hebben de schrijvers van SE19 Politiek in Nederland dan weer leuk bedacht. Mr. Stikstof Johan Remkes is door de Commissaris van de Koning gevraagd om tijdelijk quotumkipje Pauline Krikke op te volgen als burgemeester van Den Haag. Remkes zou direct aan de slag kunnen: volgende week krijgt de Hofstad dankzij de stikstofstrijd een, zeg maar, complexe uitdaging te verhapstukken als duizenden boze boeren het Binnenhof om willen toveren in één grote agro-camping. En daarna kan Johan meteen doorrr met het opruimen van de politieke rommel in de raad. We hopen maar dat hij genoeg tijd overhoudt voor zijn rol als voorzitter van de Stuurgroep Remkesloze Raden, die voor het kabinet uitzoekt of er in Nederland ook commissies bestaan waar Johan Remkes géén lid van is. Vanmiddag maakt Remkes kennis met Arnoud van Doorn en de andere fractievoorzitters van de Haagse raad. Gezellig.





