Alle boeren terug naar Boerarije. De doodstraf voor iedereen die harder dan 110 rijdt. Alleen nog maar zweefvliegtuigjes vanaf Schiphol. Max Verstappen in een biologisch afbreekbare trapauto op Zandvoort. Amsterdam teruggeven aan de natuur. Nieuwbouw Tweede Kamer laten uitvoeren door Greta Thunberg. Mediapark in de fik zetten. Luchtverkeersleiding Lelystad Airport overlaten aan Gonny van Oudenallen. Alle bouwvakkers omscholen tot klimaatpsycholoog. Volkskrantlezers naar werkkampen sturen. Minister Hugo de Jonge afschaffen. Limburg laten verhongeren. Zegt u het maar. Er zijn geen taboes. Alles is mogelijk. Het kabinet heeft Johan Remkes gevraagd om de STIKSTOFCRISIS achter op een bierviltje en/of sigarenkistje op te lossen en de laatste rokende zuipschuit van het Binnenhof presenteert NU LIVE AS WE SPEAK de uitkomsten.

UPDATE: Info bij de Tele. Dus inderdaad snelheid omlaag, en boeren met verouderde stalsystemen worden KAPOTGEMAAKT.



STIKSTREAM