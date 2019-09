Er staan een miljoenmiljard bouwprojecten stil in Nederland. Omdat 1 iemand in Nijmegen heeft gezegd dat er teveel stikstof in Nederland is. Hele woonwijken worden niet gebouwd wegens stikstof. Starters op de woningmarkt moeten tot hun 45ste thuis blijven wonen wegens geen woning. Complete bedrijventerreinen mogen niet afgemaakt worden wegens stikstof, mensen zitten tot hun 45ste werkloos thuis wegens geen bedrijventerreinen. De Afsluitdijk kan niet verhoogd worden wegens stikstof. Het zand kan niet van de Markerwaarddijk gehaald worden wegens stikstof. Verbouwing van het Binnenhof staat stil wegens stikstof. Volkskrant-lezers kunnen niet naar Vietnam wegens stikstof. Heel Nederland staat stil wegens stikstof. MAAR NU IS ER EEN OPLOSSING! Als iedereen nou 60 gaat rijden op de snelweg en daarbij een paar koeien, varkens en kippen doodrijdt, dan kunnen we door met de BV Nederland, en is het klimaat gered. Dat staat in een advies dat woensdag wordt aangeboden aan het kabinet, meldt de NOS. En dat advies komt van een commissie olv Johan Remkes (VVD). Vroem!