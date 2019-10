Mooi. Genoteerd. We nemen vrij. 16 oktober aanstaande. Part Deux van het Grote Boerenprotest tegen de Totale Stikstof Gekte die dit mooie land in gijzeling houdt. En we gaan NIET naar Schiphol. NIET naar het partijbureau van D66. NIET naar het nieuwe huis van Jesse Klaver in Roosendaal. WE GAAN NAAR HET BINNENHOF. (Want daar mag toch alles kapot want verbouwing.) En de boeren zijn niet ditmaal niet alleen. Er komen ook 400 viskotters naar het Binnenhof met Pulse Tasers, 20.000 boze bouwvakkers met doorgeladen perslucht tackers, en een paar honderdduizend boze burgers met pijltjesbuizen. Laat duizend John Deere's brullen! Vlammen met die Fendt's! Lang leve New Holland!