Zo. Is het binnenkort eindelijk eens een keer afgelopen met al die TÜÏ-vluchten vanuit Antalya naar all inclusive campings op Neeltje Jans. Drie Nederlandse academici/pro-boerka-activisten hebben namelijk aan een Erdogan-gezinde krant in Turkije verteld dat Nederland een naar islamofoob kutland is. Hoogleraar Annelies Moors (UvA), hoogleraar Tom Zwart (Universiteit Utrecht & HaatHogeSchool Rotterdam) en onze grote vriend Dr. Kromzwaard doen in de Daily Sabah een doekje open over "A series of laws recently enacted in the Netherlands [that] have increased discrimination against Muslims and the violation of their rights". Want oh oh oh wat is de Nederlandse rechtstaat toch discriminerend, hadden we hier maar echte vrijheid zoals bijvoorbeeld in het geweldige land Turkije.

Maar hee? Is dat dezelfde Daily Sabah die een haatcampgane tegen Rotterdamse CDA-raadslid Turan Yazir begon, die na bedreigingen opstapte? Is dat dezelfde Daily Sabah die meedeed aan de haatcampagne egen vijf Turks-Nederlandse Tweede Kamerleden (en okee, ook dezelfde Daily Sabah waar Bert Wagendorp & De GeenStijl Turkish Election Desk de cijfers over de verkiezingen vandaan haalt)? Ja. Dat is dezelfde Daily Sabah. En in die krant fulmineren twee Nederlandse hoogleraren en een met belastinggeld gefinancierde clown dus over de verschrikkelijke islamofobie in Nederland. Koekkoek.





PS

Trouwens. Even. We hebben het hier altijd wel over Dr. Kromzwaard enzo. Maar die Annelies Moors dan hee: Annelies Moors is tegen komst Ayaan Hirsi Ali naar UvA, Annelies Moors neemt het op voor Tariq Ramadan, Annelies Moors is boos op onderzoek omdat de uitkomsten haar niet bevallen, Annelies Moors begeleidt onderzoek IS-cheerleader, Commissie maakt halal gehakt van door Annelies Moors begeleid onderzoek IS-cheerleader, Annelies Moors vindt een boerka dragen eigenlijk net zoiets als op hoge hakken lopen. En nu dit weer. Gaat lekker zo, Annelies Moors van de UvA!