Het zou het grootste politieke schandaal sinds de door links gedoogde moord op Pim Fortuyn moeten zijn: de grootste regeringspartij van Nederland heeft de rechtsstaat buitenspel gezet en actief ingezet op de vervolging van de grootste politieke opponent, Geert Wilders. Handig gebruik makend van de hysterisch-linkse aangiftegolf na het lompe minder minder-moment in 2014, zag de vvd kans om een politieke aanslag op de PVV-leider te plegen. Vijf jaar later is, dankzij de vasthoudendheid van Pieter Klein/RTL en op een paar tegenstrijdige verklaringen van Grapperhaus en het OM plus een paar in zwarte stift weggelakte zinsnedes na, de waarheid nagenoeg boven tafel: het Wildersproces is een gecorrumpeerde verminking van de trias politica, uit angst of overtuiging stilzwijgend gesteund door de ambtelijke vierde macht, en door de dogmatisch deugende vijfde macht van de media gedoogd.

De openingsvraag is of het Hof de door hen geëiste ongelakte stukken die tussen Opstelten, Demmink en OM zijn rond gestuurd, daadwerkelijk heeft ontvangen. Zo niet, dan is dat het bewijs dat vvd en OM iets te verbergen hebben. Zo wel, dan heeft het Hof het bewijs dat vvd en OM iets verborgen hielden. Want we weten het al lang. Dit proces tegen Wilders is volkomen corrupt, een politieke vervolging en de zoveelste oranjeblauwe schandvlek op de rechtsstaat, toegebracht door de vvd. Als we een eerlijke vijfde macht hadden in dit land, had Ivo Opstelten in dat beklaagdenbankje gezeten, was het totaal verziekte ministerie van Justitie tot de onderste steen afgebroken en had Herman Bolhaar geen recht meer op leven in een publieke functie gehad. Maar de meeste media stonden destijds vooraan in de aangifteparade, en zijn volkomen op de hand van de macht. In hun vrome verzet tegen het giftige populisme mag de rechtsstaat van hen best een beetje gekromd raken.

Er kan maar één besluit zijn, en dat is dat de vervolging van Wilders per direct gestaakt wordt en de zaak nietig wordt verklaard. En toch moeten we dat maar afwachten, zometeen om half tien, in de beveiligde rechtbank van onze bananenmonarchie op Schiphol. This devolution will not be televised, maar de gelukkig nog wel betrouwbare Saskia Belleman is er bij - timeline na de breek.

UPDATE: Hof wijst verzoek af. Proces gaat door, maar nu eerst een uurtje pauze.

UPDATE: Video Wilders bij Talpa.

UPDATE 13u10: Het Hof vraag drie ontbrekende stukken aan het OM, en ze mogen alleen namen/nummers weglakken maar verder niks. Wilders wil dat de hele zaak wordt aangehouden, maar daar voelt het Hof niks voor: Knoops moet aan zijn pleidooi (van ruim 400 kantjes) beginnen.