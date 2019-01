Daarvoor het ik even een grafiek met wat vlakken en lijntjes gemaakt van een zomerse dag. Hopelijk maakt dit het iets on duidelijker voor reaguurders met interesse in duurzame hypes energie. (Opklik voor groot)

Als eerste de vlakken met de opbrengsten van zonnestroom oftewel PV-panelen: het grote gele vlak is de zomerse opbrengst van 34 PV-panelen, nodig voor een moderne energieneutrale gasloze woning met warmtepomp. Het lichtgele vlak is ‘s zomerdag opbrengst voor slechts 6 panelen. Op een zeer bewolkte winterdag is de opbrengst ietsjes lager zo’n 1/80ste (roze piekje).

Als tweede de lijnen voor het stroomverbruik: In de zomer is deze grotendeels gelijk voor een woning met gas (rode lijn) en zonder gas (groene lijn). In de winter daarentegen is het stroomverbruik voor een gasloze woning (groen) wel stuk hoger omdat een warmtepomp ook (grijze) stroom blijkt te gebruiken. Maar daarvoor zijn groene-energie contracten een goede aflaathandel ( hoewel ...).

Als derde de stippellijnjes voor stroomnet capaciteit van oude wijken, nieuwe wijken en (omgerekend) het gasnetwerk. Dit betekent dat in oude wijken een gemiddelde woning maximaal 1 kWh aan stroom kan opwekken of onttrekken. Het gasnetwerk heeft met 8 KW een veel hogere capaciteit.

Een discussiepunt over PV-panelen was hoeveel je daadwerkelijk van je opgewekte stoom gebruikt. Nou, dit hangt af van het aantal panelen op je dak. Met je energieneutrale woning + 34 panelen zal je ruim 1/3 zelf kunnen gebruiken en met standaard 6 paneeltjes zo’n 90%. Dit houdt in dat stoppen met de salderingsregeling een grotere impact zal hebben met 34 panelen dan met 6 panelen.

Opstoppende stroomnetten is het nieuwste dingetje over zonnepanelen: Het stroomnetwerk in oude wijken zal op zomerse dagen het niet meer trekken als we allemaal 6 PV-paneeltjes hebben. Laat staan allemaal een energieneutrale woning met veel PV panelen en/of met slecht renderende wamtepompen. En voor een tiental hele hete en hele koude uurtjes zal het netwerk letterlijk op de schop moeten, tegen megahoge kosten. We hebben echter een goed gasnetwerk met voldoende capaciteit om ons warm te houden. Laat de politiek aan de netwerkboeren een berekening maken voor de ombouw van het stroomnetwerk, maar dan zonder Na(i)pelitaanse connecties .

Naschrift: NAW bij redactie bekend. Eerdere topics over panelen & hun effect: hierrr en daarrr.