Hee kijk nou. Iemand die het niet eens is met Eduardo's verhaal over zonnepanelen en dat verhaal derhalve heeft gekloosried. Kom er maar in Marco van Veen, CEO van Solar NRG! (nachtkijkers even naar dagmodus switchen svp)

Beste redactie,

Ik ben een groot fan van Geen Stijl en lees jullie graag, heerlijk pragmatische journalistiek en soms functioneel kort door de bocht maar,…….. het artikel over zonnepanelen klopt echt voor geen meter, ik zit al 16 jaar in de zonne-energie dus weet wel waar ik over praat. Er staan een aantal feitelijke onjuistheden in jullie artikel. Ik heb een documentje bijgevoegd met mijn commentaar, doe er mee wat je wilt. Ik lig er verder niet wakker van want wij zullen er geen paneel door verkopen maar dit soort artikelen komt jullie geloofwaardigheid op het gebied van energie-issues niet ten goede en dat is zonde, just saying ;)

Laten we uitgaan van een setje van 16 panelen met een verwachte opbrengst van 4000 kWh per jaar. Zeer geschikt voor het gemiddelde huishouden, en waarbij de terugverdientijd zo rond de 7 jaar zou liggen, mits alle subsidies verrekend worden. We gaan uit van een belaste kWh prijs van 0,23 euro en een (te optimistische) inkoopprijs voor de energieleverancier van 0,05 euro per kWh. Dit klopt wel

* Aanschaf van de panelen: 5.808 euro (inc. BTW, want geen subsidies) Het niet betalen van btw vind ik geen subsidie maar daar kan je over discussiëren en zo’n setje panelen kost € 5000

* Extra uitgaven 25 jaar: 1.815 euro voor gemiddelde 1,5 omvormers extra (want die gaan elke 10 jaar kapot) complete onzin, inverters hoef je maximaal 1x te vervangen en kost ongeveer 1000 euro

--- Totaal 7.623 euro in 25 jaar als er verder niets kapot gaat, geen schoonmaakkosten of onderhoudskosten zijn. Dus weer optimistisch. € 6000 euro dus

Laten we optimistisch zijn en zeggen dat je 20% van die 4000 kWh daadwerkelijk zelf, real-time consumeert (dus overdag als de zon schijnt). Oftewel 800 kWh per jaar. Dit is normaal gesproken zo’n 75% weten wij uit 15 jaar ervaring, dus 3000 kwh Dit lijkt heel weinig, maar in werkelijkheid is het vaak nog minder, omdat de uren dat de zon schijnt er meestal niemand thuis is (werk, school of studie) en het piekverbruik (inductieplaat, verwarming, verlichting, tv, computer, opladers, stofzuiger, wasmachine, afwasmachine, etc) pas begint na het werk, wanneer de zon vaak al onder is. Onzin dus, meten is weten

Wat veel mensen niet snappen is dat een terugdraaiende kWh-meter (overdag, wanneer je bijna niets verbruikt en de panelen wel energie opleveren) alleen kan door de zware subsidies. Een energieleverancier zou in een vrije marktsituatie zonder subsidies slechts 0,03 euro per geleverde kWh willen betalen, en dus niet de 0,23 euro die men nu krijgt bij de terugdraaiende meter. Dit is wel een hele rare manier om het te bekijken, je zet stroom op het net en je haalt die stroom er later weer vanaf, dat kost niemand iets. Dit is net zoiets als dat ik mijn jas twv € 200 ophang in de garderobe van een disco en hem later weer ophaal, in jullie redenatie werkt het dan zo dat die disco een jas had kunnen inkopen voor € 100 en die aan mij had kunnen verkopen voor € 200. Dat verschil van € 100 duiden jullie nu als subsidie maar het kost natuurlijk niemand wat, ook geen belastinggeld. Je maakt gebruik van het stroomnet als accu en door dit gebruik hoeven er geen extra kosten te worden gemaakt, ook niet door de eigenaar van het stroomnet.

Wat het huishouden daadwerkelijk verbruikt tijdens de uren dat de zonnepanelen voldoende energie leveren, dat hoeft niet door de energieleverancier geleverd te worden en kan dus wel tegen het hoge, belaste tarief verrekend worden.

De jaarlijkse 800 kWh leveren dus 0,23 euro x 800 kWh = 184 euro op. In werkelijkheid dus € 690 De resterende 3.200 kWh leveren 0,05 euro x 3.200 kWh = 160 euro op. 1000 kwh x 5 cent is € 50 Dat zou theoretisch dus jaarlijks 184 + 160 = 344 euro opleveren. Dan kom je op een terugverdientijd van 7.623 / 344 = 22,2 jaar. Dus € 740, met een aanschaf van € 5000 + € 1000 is dat dus 8,1 jaar

Maar, in werkelijkheid degradeert de kWh-opbrengst jaarlijks met zo'n 2,3% (na lang onderzoek bij grote parken blijkt dat na 25 jaar er soms nog maar 40% opbrengst was door problemen met hotspots, soldeerverbindingen die vergaan, etc), en heeft het paneel na 25 jaar, over die 25 jaar gemiddeld, slechts 3068 kWh per jaar opgebracht (4000 kWh in jaar 1, 2288 kWh in jaar 25). Dan kom je op jaarlijks 184 + 113 = 293 euro, en dat komt neer op 25,6 jaar terugverdientijd. Heb je mazzel en degraderen je panelen met bijvoorbeeld slechts 1% per jaar, dan kom je op 23,7 jaar uit. De onzin wordt steeds groter, de fabrikanten geven al 30 jaar garantie voor minimaal 80% van de beginopbrengst maar in werkelijkheid is de vermogensafname na 15 jaar nog niet meetbaar, als je heel veilig rekent kan je zeggen dat de theoretische vermogensafname gecompenseerd wordt (ruim) door de stijging van de stroomprijs.

En dan heb ik nog niet eens rekening gehouden met de subsidies bij de productie van zonnepanelen (China!). welke subsidie? En laten we eerlijk zijn, die 5 cent per kWh is ook niet reëel. Ik denk dat 3 cent per kWh reëler is (dan kom je op 28,6 jaar uit). Dus in werkelijkheid ga je richting de 30 jaar terugverdientijd, wat ruim voorbij de technische en economische levensduur ligt. Er wordt al 30 jaar garantie gegeven op de panelen dus dit is ook onzin



N.B. Waarschijnlijk gaan de energieprijzen (zowel inkoopprijs als belaste prijs) wat omhoog in de komende decennia, wat weer gunstig is voor de terugverdientijd, maar het gaat nooit een vetpot worden: Je kunt blij zijn als je je eigen geld na 25 jaar weer terug hebt, en de installatie op je dak is dan vaak niets meer waard of kapot.

Dit gaat dus over kleine installaties thuis, maar ook grote zonneparken zijn niet of nauwelijks rendabel in Nederland. Door de grotere schaal zijn de materiaalkosten lager (kwantumkorting), maar in tegenstelling tot een 'gratis' dak waar je de panelen kunt plaatsen, moet er wel grond gehuurd of gekocht worden en moeten er extra investeringen gedaan worden, zowel bij de uitbater als bij de energieleverancier (o.a. verhoging capaciteit), om de energie daadwerkelijk te kunnen leveren. Wij hebben 2 jaar geleden 4.2 megawatt op een ongebruikt dak geplaatst, zakelijk wordt er veel meer op (gratis) ongebruikte daken geplaatst dan op grond maar het pachten van landbouwgrond is heel goedkoop en maar een zeer kleine kostenpost in de P&L calculatie

Marco van Veen

CEO

SolarNRG