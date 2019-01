Beste redactie,



Gisteren met veel interesse het artikel "Ingezonden. Energieconsultant over Gasverbod" gelezen. Zie en zie ook mijn reactie, account "EduardoGS".



Nu ben ik zelf ook veel bezig met het onderwerp en heb ik recent uitgebreid onderzoek gedaan naar zonne-energie en ben ik tot de conclusie gekomen dat het in Noord-Europa onrendabel is (oftewel hetzelfde als geldvernietiging), als je alle subsidies eraf haalt. Let op: Veel mensen vergeten wat subsidie werkelijk is: het is geld dat alle andere belastingbetalers aan jou betalen om iets aantrekkelijker te maken (of te laten lijken).



Ik zal het met een voorbeeld hieronder uitleggen.



Een energieleverancier levert energie voor 6 cent per kWh, als je alle belastingen eraf haalt. Dat betekent dat ie onder de 5 cent inkoopt, voor stabiele kern-, kolen- of gas-energie. Hoeveel denk je dat een energieleverancier, in een vrije markt en zonder subsidies, geeft voor totaal onstabiele zonne-energie, waar hij extra buffers en stand-by gascentrales tegenover moet stellen. Hoogstens 3 cent, maar laten we zwaar optimistisch van die 5 cent uitgaan.

Laten we uitgaan van een setje van 16 panelen met een verwachte opbrengst van 4000 kWh per jaar. Zeer geschikt voor het gemiddelde huishouden, en waarbij de terugverdientijd zo rond de 7 jaar zou liggen, mits alle subsidies verrekend worden. We gaan uit van een belaste kWh prijs van 0,23 euro en een (te optimistische) inkoopprijs voor de energieleverancier van 0,05 euro per kWh.

* Aanschaf van de panelen: 5.808 euro (inc. BTW, want geen subsidies)

* Extra uitgaven 25 jaar: 1.815 euro voor gemiddelde 1,5 omvormers extra (want die gaan elke 10 jaar kapot)

--- Totaal 7.623 euro in 25 jaar als er verder niets kapot gaat, geen schoonmaakkosten of onderhoudskosten zijn. Dus weer optimistisch.

Laten we optimistisch zijn en zeggen dat je 20% van die 4000 kWh daadwerkelijk zelf, real-time consumeert (dus overdag als de zon schijnt). Oftewel 800 kWh per jaar. Dit lijkt heel weinig, maar in werkelijkheid is het vaak nog minder, omdat de uren dat de zon schijnt er meestal niemand thuis is (werk, school of studie) en het piekverbruik (inductieplaat, verwarming, verlichting, tv, computer, opladers, stofzuiger, wasmachine, afwasmachine, etc) pas begint na het werk, wanneer de zon vaak al onder is.

Wat veel mensen niet snappen is dat een terugdraaiende kWh-meter (overdag, wanneer je bijna niets verbruikt en de panelen wel energie opleveren) alleen kan door de zware subsidies. Een energieleverancier zou in een vrije marktsituatie zonder subsidies slechts 0,03 euro per geleverde kWh willen betalen, en dus niet de 0,23 euro die men nu krijgt bij de terugdraaiende meter.

Wat het huishouden daadwerkelijk verbruikt tijdens de uren dat de zonnepanelen voldoende energie leveren, dat hoeft niet door de energieleverancier geleverd te worden en kan dus wel tegen het hoge, belaste tarief verrekend worden.

De jaarlijkse 800 kWh leveren dus 0,23 euro x 800 kWh = 184 euro op. De resterende 3.200 kWh leveren 0,05 euro x 3.200 kWh = 160 euro op. Dat zou theoretisch dus jaarlijks 184 + 160 = 344 euro opleveren. Dan kom je op een terugverdientijd van 7.623 / 344 = 22,2 jaar.

Maar, in werkelijkheid degradeert de kWh-opbrengst jaarlijks met zo'n 2,3% (na lang onderzoek bij grote parken blijkt dat na 25 jaar er soms nog maar 40% opbrengst was door problemen met hotspots, soldeerverbindingen die vergaan, etc), en heeft het paneel na 25 jaar, over die 25 jaar gemiddeld, slechts 3068 kWh per jaar opgebracht (4000 kWh in jaar 1, 2288 kWh in jaar 25). Dan kom je op jaarlijks 184 + 113 = 293 euro, en dat komt neer op 25,6 jaar terugverdientijd. Heb je mazzel en degraderen je panelen met bijvoorbeeld slechts 1% per jaar, dan kom je op 23,7 jaar uit.

En dan heb ik nog niet eens rekening gehouden met de subsidies bij de productie van zonnepanelen (China!). En laten we eerlijk zijn, die 5 cent per kWh is ook niet reëel. Ik denk dat 3 cent per kWh reëler is (dan kom je op 28,6 jaar uit). Dus in werkelijkheid ga je richting de 30 jaar terugverdientijd, wat ruim voorbij de technische en economische levensduur ligt.



N.B. Waarschijnlijk gaan de energieprijzen (zowel inkoopprijs als belaste prijs) wat omhoog in de komende decennia, wat weer gunstig is voor de terugverdientijd, maar het gaat nooit een vetpot worden: Je kunt blij zijn als je je eigen geld na 25 jaar weer terug hebt, en de installatie op je dak is dan vaak niets meer waard of kapot.

Dit gaat dus over kleine installaties thuis, maar ook grote zonneparken zijn niet of nauwelijks rendabel in Nederland. Door de grotere schaal zijn de materiaalkosten lager (kwantumkorting), maar in tegenstelling tot een 'gratis' dak waar je de panelen kunt plaatsen, moet er wel grond gehuurd of gekocht worden en moeten er extra investeringen gedaan worden, zowel bij de uitbater als bij de energieleverancier (o.a. verhoging capaciteit), om de energie daadwerkelijk te kunnen leveren.

Ga je naar Zuid-Europa, bijvoorbeeld Zuid-Spanje, dan worden de terugverdientijden wat lager, maar eigenlijk is zonne-energie pas écht interessant als je nog verder richting de evenaar gaat.

Het hele idee dat Nederland over kan op warmtepompen, elektrische auto's en volledig CO2-vrije opwekking van elektriciteit is mijns inziens gebaseerd op een fabeltje. Allemaal totaal onrealistische en geldverslindende ideeën om ons geweten (of vooral dat van politici) te sussen. In Noord-Europa is het momenteel nog compleet onmogelijk om zonne-energie rendabel te krijgen. Het wordt tijd dat de politici dit eens in gaan zien en met realistische ideeën en oplossingen komen.

BerekeningsBijlage (xls)