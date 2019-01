Beste GeenStijl,

Als energieconsultant volg ik de duurzame trends natuurlijk op de voet. Ik krijg helemaal kromme tenen van de van-het-gas-af-discussie. Eigenlijk wordt er helemaal geen discussie gevoerd, de politiek heeft besloten dat we van het gas af moeten. Wat me opvalt is dat je nergens iets hoort of leest over de effectiviteit van het beleid. En waarschijnlijk met een reden. Ik ben met een simpele berekening even wat door gaan rekenen hoe effectief van het gas gaan nu is. In het kort komt het hierop neer:

Stel dat je als gemiddeld huishouden van het gas af wil gaan. In dat geval zul je je huis op een andere manier moeten verwarmen en een veel gehoord alternatief is de lucht/water warmtepomp. Daarmee bespaart een gemiddeld huishouden 1350 m3 gas per jaar. Dit komt overeen met ongeveer 2,55 ton CO2 per jaar.

Aan de andere kant ga je meer elektriciteit verbruiken, dit levert 1,56 ton CO2 meer emissies op. Netto bespaar je als huishouden dus minder dan 1 ton CO2 per jaar. Dat is echt niet veel.

In het gunstige geval dat je huis geschikt is voor een warmtepomp zul je ruim €8000 moeten betalen (hierin zit de subsidie al verrekend). Als je je huis moet aanpassen (isolatie, radiatoren/vloerverwarming, voorraadvat voor de douche) zullen de kosten pas echt de pan uitrijzen. Maar stel dat je dat allemaal niet nodig hebt en een ideaal huis hebt, dan kost een warmtepomp in het meest gunstige geval €8000.

Over de gehele levensduur van de warmtepomp van 15 jaar bespaar je nog geen 15 ton CO2 met een prijskaartje van minimaal €8000. De kosten per ton CO2 liggen daarmee op €540. Dat is extreem hoog. Uit onderzoek van de overheid zelf blijkt dat alleen het subsidiëren van nulemissies auto's nog minder kosteneffectief is dan van het gas af gaan. Bron (pdf)



(Opmerking: Mocht je de besparing op energiekosten meerekenen dan kom je alsnog op een prijskaartje van ruim €400 per ton vermeden CO2.)



Kortom, van het gas af gaan kost huishoudens bergen geld en de kosten-effectiviteit is dramatisch slecht. Er zijn alternatieven: het is voor grootverbruikers in de industrie vele malen goedkoper om dezelfde hoeveelheid CO2 te besparen voor een fractie van deze prijs. Een indicatie van de kosten voor de industrie is te zien op de beurs voor emissierechten. De prijs van emissies ligt nu op €23,40 per ton CO2. Als de industrie wordt aangezet tot emissiereductie is dat 20x effectiever dan wanneer huishoudens zich in bochten moeten wringen om emissies te reduceren. Ik begrijp dan het standpunt van de overheid ook niet, het lijkt op kapitaalvernietiging. (Bron voor emissieprijs)

Bijlage: Excel-bestand om zelf na te rekenen

