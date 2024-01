Wat moeten we ons toch gelukkig prijzen met de Krant van Eus, het ochtendbaken voor mensen die het nog te vroeg vinden om SBS6 aan te zetten, waar ze vandaag vijf vragen beantwoorden over de chaotische wereld van zonnepanelen. Zoals ze in september vijf vragen stelden over zonnepanelen, en ze enkele weken geleden al wat vragen stelden over zonnepanelen, tien dagen geleden één vraag stelden over zonnepanelen, maar soms hebben ze ook acht belangrijke vragen over zonnepanelen, of zeven vragen over zonnepanelen, vier vragen over zonnepanelen, vijf vragen over zonnepanelen, een vraag over zonnepanelen als je géén zonnepanelen hebt, twee vragen over het schoonmaken van zonnepanelen en dan hebben ze nog talloze artikelen met vragen over dingen die indirect over zonnepanelen gaan: vijf vragen over je energierekening, vijf vragen over je termijnbedrag, vijf vragen over de energiecrisis, enz. enz. Het Algemeen Dagblad is gewoon Upcoming maar dan met economie en maatschappij als profiel in plaats van cultuur en maatschappij. Wacht, dan vragen ze zelf nog dingen aan lezers over zonnepanelen, hebben ze oplossingen voor mensen die zonnepanelen willen én dan is het AD natuurlijk dé plek voor tips. Goh ik twijfel over zonnepanelen waar ga ik dan heen? HET AD! Zeven adviezen bij het kopen van zonnepanelen, zes tips voor de aanschaf van zonnepanelen, 'Zo verkort je de terugverdientijd van zonnepanelen', 'Check je zonnepanelen regelmatig om brand te voorkomen' en natuurlijk worden vijf vragen over zonnepanelen ook gewoon gemengd met tips over zonnepanelen. Zou EUS eigenlijk al zonnepanelen hebben??