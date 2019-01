En wat dan niet meegenomen wordt is de CO2 balans van de landbouw. Het PBL rekent alleen met uitstoot (en dan ook nog de gemodelleerde, berekende uitstoot, niet de gemeten uitstoot), en niet wat de landbouw en de gewassen totaal aan CO2 opnemen.

De paper van Wetshoek et al., waar het PBL naar verwijst, neemt de cijfertjes over uit andere publicaties zonder analyse daarvan, en gaan uit van CO2 onttrekking uit de bodem, niet uit de atmosfeer.

De ideale reductie die Westhoek et al. berekent, hangt af van zoveel andere factoren (if’s & buts), dat je hun uitkomsten niet zonder meer als feit kunt overnemen. Het is amper een serieus onderzoek, alsof er naar een conclusie is toegeschreven. Het lijkt, op het eerste gezicht, niet veel meer dan een bronnenonderzoek.

En dat schrijven ze zelf ook...

“The alternative diets therefore would result in opportunities to change the use of some of the land that is currently needed for feeding animals.”

Aha. Opportunities to change the use of land....

“We explored two scenarios for land that would be affected by such production changes: a greening world and a high prices world. “

Slechts 2 scenario’s (die elkaar overigens niet uitsluiten). Scenario’s bovendien, die allebei van overdreven, ideale of maximale condities uitgaan voor beiden. Pure fictie, dus.

“We assessed the effects on greenhouse gas and reactive nitrogen emissions, land use, the use of mineral fertilisers and manure, and on N deposition in Europe. We did not apply a specific time period in the implementation of the alternative diets and land-use scenarios.”

Geen tijdschaal, geen periode. Dus de maximaal mogelijk berekende reductie, via de modellen kan 10 jaar duren, 20 jaar, 100 jaar, als aan alle andere factoren voor de ideale scenario’s ook wordt voldaan.

“Furthermore, we only used biophysical models and data to quantify the environmental effects, and only assessed the direct environmental effects on agriculture within the EU.”

Modellen. Tja... modellen zijn zeer nuttig hoor, maar je zult de uitkomsten uit die modellen toch echt eerst moeten valideren wil je ze als uitgangspunt voor beleid gebruiken. Anders blijft het gewoon een hypothese.

“Effects in other regions or other parts of the food chain (e.g. processing, transport, production of mineral fertilisers) were not quantified.”

Aha. Dus de sojaboeren in Brazilië die iets anders moeten verzinnen als ze minder kunnen exporteren naar de EU, bijvoorbeeld dan maar zelf het vee gaan houden, wordt genegeerd. De mondiale effecten lijken me ook heel lastig te voorspellen, maar dan kun je ook niet gaan beweren dat er een positief mondiaal effect op milieu en CO2 uitstoot zal zijn.

Als je gewoon heel kritisch naar dit soort papers kijkt (en dan hoef je geen expert te zijn!), dan is de waarde ervan eigenlijk nihil.