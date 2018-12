Niet alleen wil Mark Rutte vanaf 2030 de verkoop van alle benzine- en dieselauto's verbieden. Het kabinet Rutte 3 wil ook de subsidie op stekkerbakken weer verherinvoeren. Dat betekent accijnzen en wegenbelasting op verbrandingsvoertuigen omhoog, om geld vrij te maken waarmee bovenmodalen korting kunnen krijgen op Tesla's die ze toch al konden betalen (en de meesten van u niet). Maar WAT zei Eric Wiebes in 2016 tegen Autoweek, nadat hij de toenmalige stekkersubsidies stopgezet had:

"We hadden er nooit aan moeten beginnen. We hebben er zes (komma vier - red.) miljard euro in gestopt en er nul klimaateffect voor teruggekregen. De realiteit is dat voor elke zuinige auto die hier verkocht wordt, autofabrikanten elders in Europa een niet-zuinige auto kunnen verkopen."

Dankzij die subsidies kon Opel z'n (slecht verkopende) Ampera in Nederland duurder verkopen dan in Duitsland en België. Dankzij die subsidie kreeg je ineens een wildgroei aan Metsubsidie Outlanders, die je dankzij kortingen en subsidies voor 16.000 euro kon kopen (in plaats van een halve ton) terwijl ze maar 30 kilometer op de accu kunnen rijden voor ze op fossiel overschakelen. In totaal gingen helemaal niet zo veel mensen stekker rijden, waardoor de subsidiekosten per stofzuiger opliepen tot wel 160.000 euro.

En nu ligt dat subsidieplan dus TOCH weer op tafel. Binnen de vvd is ineens geen weerstand meer. Kwade tongen beweren dat de old boys van de bitterballenpartij wel blij waren met die extra korting, want zij rijden allemaal zo'n Tesla S P90D of een Tesla X met van die gave vleugeldeuren. En kan iemand even op de nieuwe oprit van Klaas Dijkhoff in Breda kijken, want daar schijnt ook een Tesla te staan...