2030. Dat is over 11 jaar. Dan is Rutte met een beetje geluk al lang onder een bus gekomen of hij zit met een beginnende dementie ergens in de Brusselse paleizen. Ik noem maar wat hoopvolle maar weinig realistische mogelijkheden om te duiden dat over 11 jaar hij helemaal niets meer heeft in te brengen in dit deel van de EU, laat staan de klimaatgekte omdat Nederland en de Nederlander door zijn toe doen dan niet meer bestaat als soevereine staat. Dan geldt alleen nog wat de ambtenaren in Brussel zeggen en die hebben dan niet alleen te maken met het zo meegaand volkje, de Nederlander, maar met andere volkeren in de EU die zich niet zo gemakkelijk voor het klimaatkarretje laten spannen. Zoals nu de grenzen al niet meer bestaan, wie houdt dan de originele bewoner van het eens Nederland in 2030 dan tegen om een niet electrische auto aan te schaffen in dat andere deel van de EU? Rutte wil toch zo graag een federale EU zonder binnengrenzen met een federale belasting? (en zeg nu niet dat hij dat niet wil omdat hij zegt dat hij dat niet wil). Het is eigenlijk verbijsterend om te zien en te horen hoe tegenstrijdig zijn uitspraken zijn (hij doet niet onder voor Trump) en dat hele Nederlandse volksstammen er nog voor gaan ook.

Rutte gebruikt het nu nog soevereine Nederland als springplank naar de ongekozen macht en het grote geld in Brussel. Zodra hij daar zit, dan is het einde oefening voor dit land. Dat is zijn toekomst.