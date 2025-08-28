Europa, het oude continent, staat in de fik en is in alle opzichten op sterven na dood. Politiek gezien hebben we geen moer meer vertellen op het wereldtoneel met ijsco-types als Von der Leyen die het ondergangsteam richting de Finale coacht. Dat van die politiek (en cultuur etc etc) wisten we eigenlijk al sinds dat ene boek van Lee Harvey Oswald Spengler. En dan krijg je dus van hogerhand en vanuit partijen als VOLT de roep om een Europees Leger dat ons dan op onnavolgbare wijze zou moeten redden. Gaat allemaal niet gebeuren want nu brandt het continent ook nog eens letterlijk weg tot er alleen as overblijft, zo zegt het (RTL) Nieuws. Meer dan 2000 vergeefse jaren! Zul je de pro-EU lui wel weer horen dat er 'in Europees verband' eindelijk een record gebroken is met dit Europees record bosbranden, maar hoe kunnen wij daar in godsnaam nog om geven? In ons eigen land mochten we al niet langer roken in de natuur en wakkert het leger zelfs branden aan - wij weten alles van de ondergang en wegbranden. We zijn simpelweg MEDEPLICHTIG. Europa is verrot. Op verkansie gaan kan ook al niet meer meer onbevreesd en onbezorgd vanwege brandjes. Dan rest ons Europees voetbal. Niks aan, alleen wel het enige lichtpuntje in een donkerverbrand Europa. Waar Nederlandse clubs als PSV en Ajax geen enkele kans maken, maar waar gelukkig wel Nederlandse coaches bestaan, die er als de nieuwe Goden wat van moeten maken tussen al die asresten.