Iets ten noorden van Ede is vanmiddag een gigantische natuurbrand uitgebroken. De Eder Heide staat in lichterlaaie. Volgens het liveblog van de gemeente Ede ligt de oorzaak van de brand bij Defensie, dat daar bezig was met een oefening. Het zou volgens de Koninklijke Marechaussee zijn misgegaan met een oefengranaat. HANDIG ALLEMAAL. Als ze nou meer mensen hadden gehad was dat natuurlijk nooit gebeurd! Maar gelukkig liet Defensie zich ook meteen weer van haar beste kant zien (als je er toch bent) door de brandweer te hulp te schieten met een Chinook-transporthelikopter. Ook boeren uit de omgeving schoten te hulp. Van brandstichten, naar brand blussen: zo heurt het, boeren!

Update 20:51 De brand is inmiddels onder controle.