Met zo'n beetje om de week een nieuw incident met wolven begint het toch duidelijk te worden dat er een nieuw aanpak nodig is voor de inmiddels 11 wolvenroedels die Nederland officieel rijk is. Nederland zou Nederland niet zijn als er niet een aantal ambtenaren een vaag nieuw plan zouden maken wat vervolgens uitlekt en iedereen die het aangaat teleurstelt. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorige plan: voortaan moeten veehouders in risicogebieden die een dier verliezen aan een wolf kunnen aantonen dat ze voldoende anti-wolven-maatregelen hebben genomen om kans te maken op een schadevergoeding. Geen of niet genoeg wolfwerende rasters om de wei? Eigen schuld, dikke bult. Je zou bijna zeggen dat het voor de overheid wel een beetje erg veel wordt en ze liever zoveel mogelijk hun handen er vanaf willen trekken. Zie ook deze grafiek van bevestigde gevallen van wolvenschade per 'wolvenjaar'. Daarin is recordjaar 2024 nog niet eens meegenomen.