Wij zijn op zich wel klaar met de discussie over de tweets van Geert Wilders over Femke Halsema, maar de discussie over de tweets van Geert Wilders over Femke Halsema is nog niet klaar met ons. Gisteravond moest premier Schoof (mede naar aanleiding van een plannetje van Kamerlid Deen om Halsema dan maar via een Koninklijk Besluit te ontslaan) in een debat over een heel ander onderwerp opnieuw afstand nemen van voornoemde tweets over voornoemd voornemen, vervolgens sloot staatssecretaris Coenradie (PVV) zich bij de premier aan en vanochtend twittert Wilders weer over... Femke Halsema. De W. blijft toch de W. Je zou haast denken dat de PVV-leider aanstuurt op een kabinetscrisis over de burgemeester van Amsterdam.

Dat gaat (waarschijnlijk) niet gebeuren, maar met dit kabinet weet je het nooit. Misschien zegt Marjolijn Faber zo dat ze Denemarken bordjes heeft gezien waarop staat dat Femke Halsema moet aftreden, krijgt ze daar een negatief advies over van haar ambtenaren maar beslist ze vervolgens ('ik ben beleid') dat er een noodwet moet komen die alle burgemeesters van wie de naam begint met een 'H' en eindigt op 'alsema' op non-actief zet, mits dragend gemotiveerd. Hoe dan ook, vanavond om 18u15 staat het vervolg van het debat over de begroting van Binnenlandse Zaken op het programma, waarin (waarschijnlijk) het al dan niet ontslaan van Femke Halsema zal worden besproken door de Kamer, die daar helemaal niet over gaat.