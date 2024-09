Ho sorry, verkeerde foto. Vandaag helaas geen neusklemmen en bokkenpootjes, want De Sterke Arm is er even niet, omdat er gestaakt wordt wegens zwaar beroep (zoals bijvoorbeeld Asha ten Broeke wegslepen). De klimaatterroristen van XR hebben vandaag tot 17:00 uur dus vrij spel op de A12, en ze gaan er nog blokkeerkamperen ook, zo is het plan. (Hoe dit weekend Den Haag in&uit te komen, leest u bij OmroepWest.) Vandaag wordt de "meest verstorende A12-blokkade sinds ooit" en volgens Ikstinkzo Rebellion komen er vandaag REACTIES VAN VIJANDIG PUBLIEK en daarom eisen ze politiebescherming van diezelfde wegsleepwouten... te grappig. Hoe grappig vanmiddag de "reacties van vijandig publiek" worden gaan we meemaken in dit heerlijke liveblog. Vijandig publiek, komt u maar door met die FPV-drones met reuzel, varkensmest en/of gloeiendhete ossenstaartsoep!

Update: heel veel zwarte hekken bij het Malieveld

Update: we hebben een LIVESTREAM

Update: A12 GEBLOKKEERD, politie bedankt