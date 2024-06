Vervelende trend in de kunstscene: gebouwen bekladden wegens JODEN. Kijk, hier zitten ze! Kunst zit allemaal in de prijsrange € 1935 - € 1945. Vannacht de UvA beklad wegens banden met Israël, alsook een gebouw waar een bedrijf zit dat 'surveillance-apparatuur voor Israël ontwikkelt', een gebouw van een bedrijf dat 'gespecialiseerd is in legerapparatuur' en een pand van Lockheed Martin. Moeilijk ingewikkeld op de schaal van hypersonisch intersectionalisme want Lockheed Martin heeft van die kekke regenboogsokken waarmee je je geaardheid kan vieren met extreem dodelijke homoseksualiteit. Het is wel echt het eindspel van de ideeënstrijd, de boel vernielen, bekladden en besmeuren, al vrezen we dat de blessuretijd extreem lang en vervelend zal zijn.