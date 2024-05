Er was gisteren iets heel dringends (Caroline van der Plas had een schoolreisje naar Brussel) maar vandaag gaat het dan echt beginnen: de formatie van het kabinet-Schoof 1. Primus Schoof heeft namelijk nog wat pares nodig en vandaag gaan ze dus beginnen met een kwartetspel dat hopelijk eindigt met een mooie nieuwe functie voor Rita Verdonk, Halbe Zijlstra en/of Marga Bult (was Marga Bult al ergens genoemd? Nou ja dan is Marga Bult nu ergens genoemd, red.). En als alles goed gaat, zijn we dus op 26 juni echt van Mark Rutte af.