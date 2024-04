🍿 𝑻𝒉𝒆 𝒓𝒂𝒊𝒏, 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒖𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒖𝒔𝒕. Episode 121 on April 7 on the roads of the North. 🍿 𝑳𝒂 𝒃𝒐𝒖𝒆, 𝒍𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒎𝒆 𝒆𝒕 𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒖𝒔𝒔𝒊è𝒓𝒆. Épisode 121 le 7 avril sur les pavés du Nord. #ParisRoubaix

598 Reply Copy link