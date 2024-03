Nou u weet wel wat hier gaande is. Woensdagmiddag gekkenhuis, Samantha met haar vriendinnen op de naaiclub. Naaien dat ze doen! En zuipen natuurlijk. Rode wijn van Macedonische wijnboerderijen want dat is helemaal hip. Zuipen! Naaien en zuipen. Nou en dan zit u op kantoor terug te loeien naar de koeien in de verte. Het gras groeit er niet sneller door, maar ja, u bent ambtenaar. Geen fuck te doen. Geld schuiven. Of misschien werkt u wel bij de NOS en hebt u vanochtend nog de ravissante stagiaire laten zien waar de bezems staan. ENFIN, het is de Vlaamse Wielerweek, met allerlei belangrijke koersjes op tv. Zondag De Hoogmis, vandaag Dwars door Vlaanderen. Dat betekent: Sporza onder de command-tab van je browser, afvragen hoe het in hemelsnaam kan dat Stuyven meer sterretjes krijgt dan Pedersen, bier drinken op kantoor én het betekent Hotond, Knokteberg, Kortekeer, Berg Ten Houte, Kanarieberg, Nokereberg. Favoriet Wout van Aert, GeenStijl zegt: Toms Skujins.

UPDATE - Alle favorieten gevallen en eruit. Wout van Aert eruit, Mads Pedersen eruit, ellende ellende

UPDATE - Matteo Jorgensen (Jumbo Visma Bikeleasers) wint. Maar ja