Ga ervoor zitten. Gooi alles aan de kant. Stuur Samantha naar de naaiclub. Dit is het. Het openbare leven in Vlaanderen ligt PLAT en wel om de grande finale van de Vlaamse Wielerweek: De Hoogmis. De Ronde van Vlaanderen. De belangrijkste pot knallen van het jaar, samen met Parijs-Roubaix van volgende week. Omdat 'alle' favorieten asfalt vraten tijdens Dwars door Vlaanderen is er nog maar 1 topkanon over: onze bloedeigen Mathieu van der Poel. We fietsen over achtereenvolgens de Oude Kwaremont (ca 13.25 uur), Kapelleberg, Wolvenberg, Molenberg, Marlboroughstraat, Berendries, Valkenberg, Berg Ten Houte, Hotond/Nieuwe Kruisberg, Kwaremont (2), Paterberg (15.20 uur), Koppenberg (15.28 uur), Steenbeekdries, Taaienberg, Hotond/Nieuwe Kruisberg (2), Kwaremont (3, 16.05 uur) en Paterberg (2). Extreem gaar dat DE MUUR er ooit uit is gehaald maar een criterium fietsen is blijkbaar belangrijker dan een heuse ronde met je Zwitserse motor naar boven brommeren. Vorig jaar was het een pegel van een koers, dit jaar maken we op voorhand al een buiging voor Mathieu. MATHIEU! Live, overal, maar je kijkt natuurlijk op de Belg.