De politie vraagt uw aandacht voor het volgende: een aanrander van Sargentijnse persuasie! Deze meneer 'met opvallend kapsel' heeft in Rotterdam, tijdens de feestelijkheden rond oud en nieuw, een jonge mevrouw bij de billen + vagina gegrepen. Dat doet-ie maar lekker in andere landen ver weg (Duitsland), maar niet hier. Derhalve is de politie naar hem en zijn lelijke kapsel op zoek. Kent u, of erger nog, bent u? Bah bah bah.