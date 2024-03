We zijn dat constante klimaatgedram van ambtenaren inmiddels wel gewend, maar tegen de tijd dat onze eigen overheid nepnieuws verspreidt om uw klimaatschuldgevoel te voeden, moeten we even ingrijpen. In dit geval in het Brabantse Heeze-Leende, waar de officiële gemeentesite u oproept om vooral eens met een digitale bezem door uw e-mailvoorraad heen te gaan om het klimaat te redden. "Verbeter de wereld: maak je inbox leeg!" Leuk bedacht, maar compleet nutteloos. De illusie dat uw constante stroom aan digitale post enige invloed heeft op het klimaat werd populair door dit boek dat de CO2-uitstoot van zo'n beetje iedere activiteit berekende, maar is sindsdien weerlegd door onder meer dit wetenschappelijke onderzoek waaruit bleek dat het versturen en opslaan van e-mails een verwaarloosbaar onderdeel zijn van de klimaatdruk van onze digitale activiteiten. Daarnaast staat veel van onze digitale infrastructuur (routers, verdeelstations, servers enz) altijd aan, waarbij het niet uitmaakt of u die e-mail wel of niet verstuurt. Kort samengevat: het stroomverbruik van uw laptop tijdens het opschonen van uw inbox is waarschijnlijk al goed voor meer CO2-uitstoot dan de opslag van die nutteloze berichtjes. Dus nee, we gaan het klimaat niet redden met het oppoetsen van onze mailbox en Heeze-Leende kan beter ophouden met deze klimaatleugens voordat ze nog meer klimaatstress veroorzaken.