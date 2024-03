Soep van de Week (tevens Stamcafé)

BELANGRIJKE DIENSTMEDEDELING: HET BOEK ANNUS HORRIBILIS VAN ARTHUR VAN AMERONGEN IS NU TE KOOP IN EEN UNIEKE GS-EDITIE Kijk, dat het mohammedaanse volksdeel de schurft aan joden heeft, is niet nieuw. Ik pak even de Groene Amsterdammer van januari 2004 er bij, een vlammende polemiek van Paul Andersson Toussaint over Jodenhaat in Amsterdam. Gideon van der Sluis (27) is voorganger van de synagoge in de Amsterdamse buurt de Pijp. Op sabbat draagt hij een speciaal gehaakt wit keppeltje en een mooi pak. Na de dienst bezoekt hij vaak vrienden in de Rivierenbuurt. Als hij dan ’s avonds vroeg terugloopt naar het centrum, hangen voor een pizzeria in de Van Woustraat altijd Marokkaanse jongens rond. Elke keer staan ze hem daar en groupe uit te vloeken: “Jahoed, jahoed! Vuile kankerjood!” Ze gooien muntjes tegen zijn rug, soms wordt hij bespuugd. Van der Sluis loopt door, zegt niets terug, wil ze niet aansporen, zijn sjabbes niet laten versjteren. Hij draagt zijn keppel bewust en trots. Gideon van der Sluis: “Met mijn keppel ben ik extra herkenbaar. Maar juist nu wil ik laten zien dat ik joods ben. En dat ik me op geen enkele manier laat intimideren door deze walgelijke praktijken. Het is een enorm probleem en het wordt steeds erger. Vijf jaar geleden was één opmerking per jaar al veel. Nu gebeurt het elke week. Er zijn nu wijken, zoals de Indische buurt, de Transvaalbuurt en West, waar joden met een keppel niet meer kunnen lopen.” Een jaar eerder, op 9 november 2003, waarschuwde Frits Bolkestein bij de herdenking van de Kristallnacht voor de virulente jodenhaat waarmee een groeiende groep burgers van Europees-Arabische afkomst is behept.

Bolkestein: Wie had ooit durven denken dat wij hier vandaag zouden staan, 65 jaar na de Kristallnacht, 60 jaar nadat mijn klasgenootjes Hans Hendriks en Ineke Berens zijn weggevoerd en vermoord, ergens in Polen? Wie had ooit gedacht dat een lid van het Britse Lagerhuis zich nu in het openbaar zou beklagen over een joodse lobby rondom de Minister President van dat land om zijn politiek inzake het Midden Oosten te beïnvloeden? Wie had ooit durven denken dat deze jaren honderden antisemitische incidenten zouden voorvallen in Frankrijk, van vernielingen aan synagogen tot aanvallen op rabbi’s, in overwegende mate gepleegd door slecht geïntegreerde islamitische jongeren die het Midden Oosten conflict in West Europa willen importeren? Wie had ooit gedacht dat een jaar of zo geleden een man op de Dam van deze stad, in het hart van ons land, waar een monument staat voor onze bevrijding van de Nazi-overheersing, is aangevallen door een groep Marokkaanse jongeren alleen omdat hij een keppel droeg? Wie had ooit durven denken dat leraren in Nederland zouden aarzelen les te geven over de Shoah vanwege de vijandige reacties van hun islamitische leerlingen? Dit is een nieuw soort antisemitisme. Wij kennen het moorddadige oude. Wij hebben ons er tegen gewapend. Wij dachten in 1945 het te hebben uitgebannen. Dit is nieuw. Het is antisemitisme van een nieuw soort. Het is alleen maar erger geworden in twintig jaar, en net als tijdens de Duitse bezetting kijkt het merendeel van de Amsterdamse bevolking stompzinnig en lethargisch toe hoe joden op alle mogelijke manieren het leven onmogelijk wordt gemaakt. Het politbureau van Pyongyang aan de Amstel heeft zich schaamteloos geëncanailleerd met de vijfde colonne van de islam. Ik pak Theo van Gogh er maar weer even bij: “Er is een vijfde colonne van geitenneukers in dit land, die autochtonen veracht en bespuwt. Ze haten onze vrijheid. En hoewel hun niets in de weg wordt gelegd op materieel of cultureel gebied, is het hun overtuiging dat goddeloos Nederland van de aarde weggevaagd moet worden.” Hoe zou het trouwens met ons aller Tahsin E. zijn? Wedden dat die arme knul gewoon vrij rondloopt door Amsterdam? Het Parool van 6 november 2020: Een psychiater, een psycholoog én een theologisch deskundige doen momenteel onderzoek naar de geestesziekten van Tahsin E. (31), die deze zomer zinde op terroristische aanslagen in Amsterdam. Ik wist niet wat ik las: Onder anderen ‘deelnemers van de Pride’, ‘Joden’ en de politie (‘kanker stinkdieren’) zouden doelwit zijn geweest van zijn plannen, die hij soms ook deelde via sociale media. Hij zou automatische vuurwapens en explosieven hebben willen bemachtigen en maken en verdiepte zich in het gedachtegoed van onder andere Islamitische Staat en Al Qaida. Het Openbaar Ministerie heeft aan de aanklacht toegevoegd dat hij ‘trainde voor terroristische misdrijven’. Hij zocht online naar grondstoffen voor explosieven en bestelde die bij een laboratorium. In zijn slaapkamer zijn ook spullen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor het maken van een bom. Op zijn aanwijzing is onlangs nog waterstofperoxide gevonden in zijn kamer. Zijn advocaat Inge Raterman: ‘Die waterstofperoxide betreft een oplossing van 3 procent die hij gebruikt om zijn vaak ontstoken tandvlees mee te verzorgen’. Het pamperen, goedpraten, verdedigen en beschermen van islamitische terroristen en jihadhuurlingen door uiteenlopende media, fopdeskundigen en overheidsinstanties gaat onverdroten door. De handlangers en de faciliteurs van de vijfde colonne - een bont amalgaam van antifa’s, de Sturmabteilung van GroenLinks, BIJ1-fossielen, tientallen gesubsidieerde islamitische haatclubjes en Tofikoïden leggen de mohammedaanse stoottroepen geen strobreed in de weg. De vraag rijst wat je in Mokum moet doen om als moslimterrorist serieus genomen te worden. Zelfs als je jezelf opblaast op de Gay Canal Parade-schuit van GroenLinks, na keihard allahoe akbar te hebben geroepen, en dood aan alle homo’s en joden, zal er nog begrip worden getoond door Femke’s politbureau.