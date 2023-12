En dan nu de eerste ECHT belangrijke dag op het wereldkampioen van de speertjes. Leuk en aardig die Luke Hitler Humphries en Gerben Prijs, want er is natuurlijk maar één echte favoriet. Michael van Gerwen, op Raymond van Barneveld na de beste darter van Nederland. Alleen heeft Raymond van Barneveld ook dit toernooi weer last van [_oorzaak_] en [_reden_] en misschien ook van [_gedoe_] dus daarom gaat het (weer) niet lukken. Michael van Gerwen echter, hij is onze machine. Meneer schijnt helemaal niet zo'n sympathieke Nederlander te zijn, maar als wij 'm dan zien met z'n dubbel gestikte naden, z'n dikke BMW en z'n Marlboro rood in z'n bek, en hij drukt die pijltjes weer precies in de juiste vakjes, dan zijn we op slag verliefd. Je moet de dubbeltjes gooien, maar ook de tripletjes. De geboden van het darts zijn nog steeds actueel. Ook aan de oche kwam Wessel Nijman (geen familie), maar hij verloor. U kijkt op Viaplee. Hup Shrek jongen!