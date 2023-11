Er is weer eens nieuws van de NOS over de NOS en dan is er *altijd* stront aan de knikker. Dan moeten we weer hard lachen om die Hans Laroesjes en Marcel Gelauffjes die vanaf hun morele hoogpaard iedereen de maat zitten te nemen over HET JUISTE, terwijl die arme werknemertjes van de NOS (800+, lol) verzuipen in een galbak van giftige cultuur. Het probleem is een beetje dat wij met z'n allen ieder jaar een hele stoot geld aan die NOS dokken. En wat doen ze op de werkvloer? Daar intimideren ze de vrouwen, daar moeten medewerksters zwijgcontracten tekenen na grensoverschrijdend en intimiderend gedrag, daar stapt de hoofdredactie op, daar kan een verslaggever ongestoord kinderfeestjes organiseren, daar volgt het ene nare verhaal op het andere nare verhaal en daar is, zo blijkt uit 'onafhankelijk onderzoek', de 'werkcultuur uit balans'.

"De werkcultuur bij de NOS is uit balans, tot die conclusie komt een onafhankelijk onderzoeksbureau. Werknemers lopen bijvoorbeeld aan tegen onduidelijke besluitvorming. Ook vinden ze dat leidinggevenden te veel aandacht hebben voor het dagelijkse maakproces. Het grootste deel van de medewerkers geeft aan zich veilig te voelen. Toch worden ook ongewenst gedrag en ongewenste vormen van communicatie ervaren. (...) Een reeks maatregelen wordt aangeraden om de sociale en psychologische veiligheid te bevorderen." Nou, het klinkt allemaal als zompige beschuit, maar je weet dan ook dat er een paar thuis helemaal van streek in de toerenbegrenzer zitten te razen. "Blablabla", reageert algemeen directeur Gerard Timmer. "Blablabla glasplaswas ambitie en verbetering." Wel, is uw gezondheid u lief? Ga dan NIET bij de NOS werken!