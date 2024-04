Wir schaffen das op het regenboogfeestje in Malmö ("Wat is er aan de hand in de ooit zo bejubelde modelstaat Zweden? In grote steden als Stockholm, Gotenburg en Malmö nemen drugsbendes de straten over. Bomaanslagen en liquidaties zijn aan de orde van de dag. Veel van dat geweld wordt toegeschreven aan migranten", © de Volkskrant)! Na jarenlang een stel prevelende lijken te hebben gestuurd heeft de selectiecommissie van omhooggevallen en nu weer uitgerangeerde zingende supermarktmanagers een serieus mooie gek afgevaardigd. JOOST KLEIN! Wat een mooie lul. Het kán dus wel. Die draaiorgelgekkies, Jumbo-tokkie en die hele en halve indianen waren natuurlijk gewoon om te klooien - en dat we een keer wonnen met die vampier was ook meer geluk dan wijsheid. MAAR NU! Afgrijselijk nummer Europapa gaat maar niet meer uit onze kop. We gaan winnen. AS WE SPEAK de eerste repetitie, beelden volgen zo. Ze Nedderlènds Douze Points, en dan hebben we nog meer mooi nieuws: overheerlijk figuur Nikkie de Jager mag de punten uitdelen. Donderdag 9 mei, zaterdag 11 mei: het beste Songfestival Liveblog van Nederland op de GeenStijl.

UPDATE 16:20 - Daar issie! Pino is er ook

UPDATE 16.40 - "Fans of Joost will be delighted that his signature dance moves and giant blue shoulder pads have be shipped to Malmö, along with a keyboard player dressed as a fluffy blue and yellow bird – presumably to represent both the EU flag but also conveniently repping Sweden. The LED wall is a manic visual tour of the lyrics, and the whole thing is three minutes of pure dance energy, with Joost flanked on stage by two female dancers in white tracksuits."

UPDATE 17:32 - De eerste beelden