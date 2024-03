Er was ooit een tijd dat we internationaal absoluut geen pleefiguur wilden slaan. Maar nu sturen we hem gewoon naar het Eurovisie Songfestival in Zweden. In amper twee dagen tijd is de EU-kleuterpop van Joost Klein al dik 4 miljoen x bekeken, and counting. Volgens de Volkskrant (drie sterren) zit er een diepere laag in het nummer (okeeej) wij zien vooral een verheerlijking van een EU-dictatuur in een steeds rechtserder Europa. Na de break een uitgebreid draadje over de cryptometaliminale en subliminale EU-symboliek in de Europapa-videoclip. Hint: de vlag van Maastricht