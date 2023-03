Alles wat u wilt weten over Hilversum in één relatie

Ja toch nog even NOS Sport, de sportrubriek van ons allemaal. Want dit fragment uit de Volkskrant zegt alles wat u moet weten over al die mooie woorden van baasjes op het Mediapark over grensoverschrijdend gedrag. Het gaat over Tom 'Heraacles' Egbers die twee jaar lang een twintig jaar jongere vrouw intimideerde, nadat hij met haar een affaire had gehad.

"Het is een verhaal dat tot op de dag van vandaag wordt besproken op de redactie, zeggen medewerkers. Het is ook het verhaal waaraan hoofdredacteur Nooter lijkt te refereren in zijn gesprek over de mentor met Aïcha Marghadi. Voor sommige jonge vrouwen is het een reden om bij Egbers uit de buurt te blijven.

Het is óók de reden waarom meerdere mensen bij NOS Sport naar eigen zeggen de afgelopen tijd geen misstanden hebben gemeld bij meldpunt Mores, geleid door Egbers’ vrouw. Ze vertrouwen er niet op dat hun klachten daar onafhankelijk zullen worden behandeld. Dekker wil zelf niet reageren op vragen hierover. Ook wil ze zelf niet in gesprek met de Volkskrant. Via haar advocaat Richard Korver laat Dekker weten dat zij eraan twijfelt of deze krant ‘open en objectief opereert’. Wel stelt haar advocaat dat Dekker het toejuicht dat ‘een verziekte cultuur/klimaat binnen een mediabedrijf aan de kaak wordt gesteld’."

Hahahahaahahahahaahahaahahaha

Prima deluxe

Verder totaal geen sneue omgeving