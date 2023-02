Grensoverschrijdend gedrag, wanneer is iets grensoverschrijdend gedrag?

Er wordt gedaan alsof volstrekt duidelijk is waar "de grens" loopt en op welk moment iemand die grens passeert. "De grens", dat is zoiets als "de fatsoenskloof", loopt ergens tussen het gezond verstand en de onderbuik, tussen goed en slecht, tussen fatsoenlijk en onfatsoenlijk, tussen normaal en abnormaal, tussen ethisch en onethisch, maar waar precies daar zijn wij het binnen onze samenleving volstrekt niet over eens. Wat voor de één doodnormaal is, is voor de ander onacceptabel, wat voor de één veel te ver gaat is voor de ander best wel toelaatbaar, en wat gisteren nog normaal was is het vandaag niet meer en omgekeerd.

Grensoverschrijdend gedrag valt of staat met het bestaan van een grens, en de grote vragen zijn steeds waar die grens loopt, door wie die getrokken werd of wordt, door wie die bewaakt wordt en waarom, wat de sancties zijn op overschrijding, en vooral waarom de groep het bestaan van die grens zo belangrijk vindt.

In de hele discussie rond grensoverschrijdend gedrag blijven die vragen maar al te vaak onbeantwoord. Kijk bijvoorbeeld naar de recente heibel over die kinderboekenschrijver en zijn verhaaltje van tig jaar geleden dat door de een als zwaar grensoverschrijdend gezien wordt, maar door de ander juist wordt gekwalificeerd als iets wat ten dienste staat van de bewakers van de grens. En de kerkelijken die de rel willens en wetens hebben aangezwengeld trekken die grens op een heel andere plek dan de tweeduizend deugdzamen die in die advertentie in de Volkskrant met naam en toenaam genoemd wilden worden.

Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een afgedwongen reactie op de heibel rond grensoverschrijdingen binnen de eigen gelederen. Men wil verder met geld verdienen en kan niet anders dan belijden dat vanaf nu "de grenzen" in acht worden genomen. Wind en weder dienende, natuurlijk, want tegelijkertijd weten de bazen en bazinnen dat "sex sells". Het moet subtieler vanaf nu, voorzichtiger, met een ietsje pietsje meer aandacht voor wat de signalen uit de samenleving zijn, met sneller reageren op mogelijke rimpelingen in de vijver van het amusement. Zoals ze dat in Hollywood zo goed begrijpen. Tijdens de #metoo-hausse gingen alle vrouwelijke filmsterren bij de uitreiking der Oscars demonstratief in het zwart over de rode loper, maar de décolletés waren dieper dan ooit, en menig zwart stofje was een transparant zwart stofje. Het is maar waar je precies de grens trekt.