Opmerkelijk nieuws vanaf de D66-plantage die Mediapark heet. Bij de NPO moeten werknemers VERPLICHT hun mond houden over de vervelende werksfeer, de ranzige grapjes bij het koffie-apparaat, het verplicht knielen voor MENEER DE VARA-coryfee, de gore lift-selfies van BNNVARA-presentatoren, de keiharde porno op de schermen bij NOS Sport (foto) en de rest van het gedoe met stagiaires in het bezemhok. What happens on the Mediapark stays on the Mediapark is een bijzondere clausule die hoogstpersoonlijk door D66-marionet Shula Rijxman (tegenwoordig wethouder voor D66 in Amsterdam) aan de arbeidscontracten is toegevoegd. Toch babbelen? Boete! En fors ook...

in de arbeidsovereenkomst van de NPO is expliciet een boete toegevoegd die 5.000 euro per overtreding bedraagt plus ‘een boete van 1.000 euro per dag (...) dat de overtreding voortduurt’. Dit blijkt uit een arbeidscontract dat in handen is van de Volkskrant.

U dacht dat The Voice een gore ranzige bende was, maar die NPO (1 miljard taxpoet per jaar) is helemaal een illegale bende. Mediapark opdoeken. NU.



Update: NPO DOODSBANG: Boete afgeschaft