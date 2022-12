"Meerdere ernstige meldingen over NOS Sport: porno kijken op de werkvloer, ’stalkende eindredacteur’ en klacht over presentator"

SENSATIONELE KRANTENKOP in het NoordHollands Dagblad over De Schandalige Toestanden bij de NOS. Snoeifijjne primeurscoop natuurlijk keihard achter een paywall, want over de sufgekwetste ruggetjes van de tere zieltjes bij de NOS valt nou eenmaal geld te verdienen. Vinden wij ook, en daarom hebben we maar alvast een "visualisatie" gemaakt van de gore ranzige VI Inside-achtige toestanden op de sportburelen van de Staatsomroep. En dit is nog maar overdag hè, gewoon een beetje Playboy Channel en Meiden van Holland. Na vijven gaan alle remmen los, en is het Private Society, Brazzers Orgy, Tom of England Finland en Xhamster Bizarre op de NOS-schermen. VAN UW CENTEN!!!1! Foto opklikken voor groot. NSFW, 18+, ADULT, XXX.

Speelt al een tijdje...